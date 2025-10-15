Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter corsara anche in Albania. Centrati gli Ottavi di Finale della Women's Europa Cup

Claudia Marrone
Oggi alle 19:57Calcio femminile
Claudia Marrone

Giornata europea per l'Inter di mister Gianpiero Piovani, che alle 18:00 è scesa in campo per le gare di ritorno del Secondo Turno di Women’s Europa Cup. Partita, quella odierna, che, come prevedibile, non avrebbe regalato sorprese, considerando il 7-0 in favore delle nerazzurre all'andata: e anche il ritorno ha sorriso alle stesse, visto lo 0-5 centrato in Albania, in casa del Vllaznia. Ottavi di finale della competizione quindi centrati da parte del club milanese, che tra due giorni conoscerà il prossimo avversario.

Di seguito i risultati, le marcatrici e il programma completo:

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONE WOMEN’S EUROPA CUP
Ritorno
Già giocate
Dinamo-BSUPC - Mura 2-1
7' Artishevskaya (D), 22' Kapysha (D), 63' Milovic (M)
Spartak Subotica - Breidablik 1-1
54' Kim (S), 79' [aut.] Stupar (S)
Vllaznia - Inter 0-5
8' Bugeja, 48' Polli, 50' Glionna, 77' Tomaselli, 81' Detruyer
Fortuna Hjorring - Vorskla Poltava 1-0
14' Ogochuckwu
Nordsjælland - Gintra 4-0
2' Larsen, 19' Antvorskov, 25' Walter, 87' El Behery

Rosengård - Sporting CP (19:00)
Slovácko - Eintracht Francoforte (19:00)
Austria Vienna - Slavia Praga (19:45)
Glasgow City - HB Køge (20:35)
Braga - Anderlecht (21:00)

Giovedì 16 ottobre
Ferencváros - Sparta Praga (14:00)
Katowice - Häcken (18:00)
SFK 2000 Sarajevo - Young Boys Frauen (18:00)
Brann - Hammarby (18:00)
Ajax – Grasshoppers (19:30)
PSV Eindhoven - FC Minsk (orario da confermare) - Per motivi organizzativi, l’incontro si disputerà in gara unica su campo neutro.

Di seguito, anche il recap della gare di andata
Gintra – Nordsjælland 1-0
58’ Spenazzatto
Häcken – Katowice 4-0
71’, 81’ e 85’ Sampaio, 83’ Nystrom
Hammarby – Brann 4-1
43’ Hasund (H), 55’, 56’ e 66’ Wangerheim (H), 78’ Davidson (B)
Sporting CP – Rosengard 3-0
39’ Haugen, 60’ Santiago, 90'+5' Bonsegundo
Young Boys Frauen - SFK 2000 Sarajevo  2-0
29’ Frey, 83’ Chalatsogianni
Slavia Praga - Austria Vienna 2-1
10’ Cvrckova (S), 70’ Moravkova (S), 90’ Strode (A)
Inter – Vllaznia 7-0
14’ aut Bajaktari, 23’ e 41’ Wullaert, 31’ Detruyer, 57’ Bugeja, 72’ e 86’ Polli
Mura – Dinamo Minsk 2-0
15’ Vilcnik, 27’ Dolinar
Vorskla Poltava - Fortuna Hjorring 1-1
24’ Kravchuk (V), 31’ Dyrehauge (F)
HB Koge - Glasgow City 2-1
32’ Gejl (K), 41’ Anderson (G), 60’ Garcia (K)
Sparta Praga – Ferencváros 0-0
Grasshoppers – Ajax 0-0
Eintracht Francoforte – Slovácko 4-0
3’ rig. Senss, 15’ Freigang, 80’ Luhrssen, 82’ aut. Zelenkova
Anderlecht – Braga 1-1
42’ Van de Ven (B), 59’ Delabre (A)
Breidablik - Spartak Subotica  4-0
8’ Thorvaldsdottir, 11’ e79’ Albertsdottir, 90’ Sigurdardottir

In conclusione, anche il programma dei prossimi turni:

OTTAVI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
QUARTI DI FINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
SEMIFINALE
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon 
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
FINALE
Sorteggio (da decidere la squadra di casa nelle gare di andata e ritorno): 17 ottobre, Nyon 
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio

