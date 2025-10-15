Juventus Women, Schatzer: "Contenta alla Juve. Domani vogliamo vincere"

Eva Schützer, centrocampista della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Bayern Monaco. TuttoMercatoWeb.com vi riporta le parole della giocatrice bianconera.

Cosa ti sta dando Walti? C'è un dualismo tra voi?

"L'arrivo di Lia è stata una cosa positiva per me, ma soprattutto per la squadra. Lei alza il livello della squadra, perchè ha fatto tanti tornei importanti. Per me è un punto di riferimento e cerco di apprendere tanto da lei".

Avete sentito Caruso?

"Non ho sentito Ari, ma spesso viene a trovarci a Vinovo. Sarà strano sfidare lei, perchè è stata la storia della Juve, ma domani speriamo di vincere noi".

Che emozioni hai provato ad indossare la fascia da capitana? Valuti un'esperienza all'estero?

"Indossare la fascia è stata una bella sorpresa, perchè sono una delle più giovane. Però sarebbe stato più bello vincere. Io voglio concentrarmi giorno dopo giorno perchè sappiamo bene chi sono le nostre 4 capitane. Estero? Penso solo al presento e mi sto concentrando solo sulla Juve. Sono molto contenta di essere qui".

Che partita ti aspetti?

"Il Bayern lo conosciamo bene perchè nella scorsa stagione l'abbiamo affrontato 3 volte. Loro sono una squadra fisica, ma noi abbiamo preparato bene la partita e vediamo come andrà domani".

Arrivate da una sconfitta in campionato..

"Abbiamo lavorato bene negli scorsi giorni, siamo pronte. Le ultime partite in campionato non sono andate bene ma questo non ci ferma. Abbiamo analizzato le partite e ora pensiamo solo al Bayern, c’è il giusto clima. Vedremo domani cosa succederà in campo".

Per voi c'è una differenza tra serie A e Champions?

Per noi non c’è una competizione più importante, sappiamo che facendo bene in campionato possiamo qualificarci in Champions. Pensiamo partita dopo partita. Poi avremo la Lazio tra qualche giorno, cerchiamo di dare sempre il 100%