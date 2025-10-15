Ufficiale Triestina, iniziano gli addii della vecchia dirigenza: interrotto il rapporto con Stella

Inizia il restyling in casa Triestina dopo l'ingresso della nuova proprietà, del colosso delle cryptovalute House of Doge - braccio operativo della fondazione che rappresenta Dogecoin -, e le nomine del nuovo Consiglio d'Amministrazione da cui erano usciti l'ex amministratore delegato Sebastiano Stella e l'ex direttore generale Alex Menta. Il club alabardato ha infatti annunciato l'interruzione del rapporto proprio con il primo come si legge in una nota ufficiale:

"US Triestina Calcio 1918 comunica di aver deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Sebastiano Stella, con effetto immediato a partire dalla data odierna. La decisione è stata presa a seguito di una revisione interna e riflette i nuovi obiettivi del club, nonché l’impegno a mantenere elevati standard di leadership e disciplina organizzativa. Al momento non saranno divulgati ulteriori dettagli riguardo alla risoluzione del rapporto".

Stella, che in un primo momento sembrava potesse avere un ruolo occupandosi dell’iter per la realizzazione del centro sportivo di Montedoro e la gestione dello stadio Rocco, saluta così la piazza triestina. Una mossa che segna un taglio netto con il passato e la vecchia gestione legata a Ben Rosenzweig, che ha portato in dote negli ultimi mesi una pesante penalizzazione in classifica, con la piazza che ora attende di capire quale sarà il futuro dell'altro dirigente - Menta per l'appunto - che da tempo è inviso a gran parte della tifoseria.