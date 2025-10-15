Sara Gama nuova capo delegazione dell'Italia Femmile. Gravina: "Bentornata a casa"

L’Italia femminile ha una nuova capo delegazione, anche se si tratta di una figura che ha segnato per ben 18 anni la storia del movimento azzurro. A partire dalle gare di fine ottobre infatti Sara Gama prenderà il posto di Chiara Marchietelli nel ruolo e dunque tornerà a ‘vestire’ la maglia azzurra seppur con un altro ruolo e continuare così a dare il suo prezioso contributo alla crescita del calcio femminile nel nostro paese. Lo comunica la FIGC con una nota sui propri canali ufficiali in cui vengono riportate anche le parole del presidente federale Gabriele Gravina:

Dopo quasi 18 anni d’azzurro, scanditi da 140 presenze e dalla partecipazione a un Mondiale e a quattro Europei, che diventano cinque considerando quello vinto nel 2008 con l’Under 19, Sara Gama torna in Nazionale. La storica capitana della Juventus e dell’Italia prenderà infatti il posto di Chiara Marchitelli - in carica dal luglio 2024 - come nuova capo delegazione della squadra. Un ruolo che permetterà alla 36enne di Trieste, simbolo della rinascita del calcio femminile italiano e protagonista di imprese memorabili (in campo e fuori), di scrivere insieme alle sue ex compagne un nuovo importante capitolo della storia del movimento.

“A Sara voglio dire bentornata a casa - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - nel suo nuovo ruolo potrà offrire un contributo determinante nel percorso federale di valorizzazione delle Azzurre, che rappresentano il vertice di un movimento in straordinaria evoluzione. Colgo anche l’occasione per ringraziare Chiara Marchitelli per la passione e la dedizione con cui ha prestato il suo servizio negli ultimi anni”.