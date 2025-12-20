Italiano ringrazia Immobile e conquista l'ennesima finale: Ravaglia e Ciro le note più liete

Il Bologna conquista la finale di Supercoppa battendo l’Inter 4-3 ai calci di rigore dopo un 1-1 nei tempi regolamentari a Riyadh. La squadra di Italiano ha risposto prontamente al gol lampo di Marcus Thuram, firmato dopo appena due minuti su assist di Bastoni, con Orsolini glaciale dal dischetto al 35’. Nonostante l’infortunio di Bernardeschi, la squadra rossoblù ha dimostrato carattere e compattezza anche nella ripresa, contenendo le offensive dell'Inter ed esaltando al contempo i riflessi del proprio portiere Ravaglia. Fino al miracolo allo scadere di Pepo Martinez su Fabbian.

Cinque finali in quattro anni per Italiano

La sfida si è poi decisa nella lotteria dei rigori, dove i felsinei hanno mostrato maggiore freddezza. Dopo errori e parate da entrambe le parti, Ciro Immobile ha trasformato infatti il rigore decisivo, regalando al Bologna il pass per la finale contro il Napoli. Una finale che va ad arricchire il già più che opulento palmarès di mister Vincenzo Italiano, che negli ultimi quattro anni disputerà la sua quinta finale: tre quelle disputate da allenatore della Fiorentina, tutte perse, due da quando siede sulla panchina del Bologna, con la storica vittoria in finale di Coppa Italia contro il Milan dello scorso maggio e ora questa che si giocherà contro Antonio Conte.

L'analisi di mister Vincenzo Italiano

"Iniziare così andando sotto non è facile, però siamo riusciti a restare dentro la gara. C'è stato un tempo a testa, nei rigori ci ha premiato anche un pizzico di fortuna. L'Inter è una squadra alla quale non è facile prendere la palla, siamo stati bravi a portarla alla lotteria dei rigori e alla fine siamo stati premiati. Immobile? Ciro lo abbiamo preso per questo, ci ha ripagato della fiducia che abbiamo in lui: bravissimo lui, quello decisivo è capitato sui piedi di chi in questi anni ha dimostrato di essere un cecchino infallibile e ci ha portato in finale".