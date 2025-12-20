L'Inter si lecca le ferite dopo aver giocato bene a Riyadh: la ricetta anti-depressione di Chivu

L’Inter esce di scena dalla Supercoppa dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Bologna, nonostante il vantaggio lampo firmato da Marcus Thuram dopo appena due minuti. La squadra di Chivu ha gestito il vantaggio con personalità ed equilibrio, ma il goffo mani di Bisseck in area ha consentito a Orsolini di pareggiare dal dischetto al 35’. Nella ripresa i nerazzurri hanno alzato il baricentro e sfiorato più volte il nuovo vantaggio, specie con Dimarco e con un rigore (poi revocato) per atterramento di Heggem su Bonny, però Ravaglia e la difesa di Italiano hanno detto di no.

La sfida si è decisa nella lotteria dei rigori, dove la Beneamata ha mostrato nervi fragili e imprecisioni decisive: di Bastoni, Barella e Bonny gli errori fatali, di Immobile il penalty che ha risolto l'incontro. L’eliminazione lascia l’Inter a mani vuote e apre la strada al Bologna per la finale contro il Napoli.

L'analisi di mister Cristian Chivu

"Devo tutelare la salute dei miei ragazzi, ci aspetta un gennaio di fuoco. Per quello ci sono state certe scelte di turnover. Abbiamo giocato otto partite in 26 giorni. Mi prendo la prestazione e l'approccio. Il Bologna mette in difficoltà chiunque e gli vanno fatti i complimenti per quello che stanno facendo. Dopo il loro pareggio abbiamo ripreso il dominio del gioco. Nel secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo cercato di fare il secondo gol. Purtroppo abbiamo sbagliato qualcosa sotto porta e la loro difesa è stata forte nel difendere. Come si combatte la depressione? Bisogna rialzarsi e riprovarci. I grandi campioni e i grandi uomini escono dalla zona di comfort e fanno di tutto per fare meglio. rimboccarsi le maniche e questo gruppo ha le qualità tecniche e umane per uscire da una situazione del genere".