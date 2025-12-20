Spalletti vs Gasp: Milik, il parmigiano sulle vongole, Dybala in dubbio. Arriva Juve-Roma

Pochi dubbi sul big match della sedicesima giornata, anche al netto del fatto che - causa Supercoppa Italiana - alla Serie A manchino quattro partite su dieci. Juventus-Roma è sfida d’alta quota. Altissima, considerato che, vincendo, i giallorossi festeggerebbero Natale da primi in classifica.

Qui Juventus. La notizia della vigilia è senza dubbio legata alla convocazione di Arkadiusz Milik, che torna a disposizione 574 giorni dopo l’ultima volta: “È fortissimo”, ha detto un Luciano Spalletti particolarmente ispirato. Dopo aver fatto i complimenti a un rivale con il quale c’è storicamente stima - “Gasperini è un brand, è come Sacchi che ha portato qualcosa di nuovo e tutti vogliono fare come lui” - il tecnico della Juve ha scherzato sulle indiscrezioni relative alla mancata integrazione di Jonathan David nel gruppo: “Hanno fatto bene a non invitarlo alle cene, mette il parmigiano sulle vongole”. L’ex Lille, premiato come canadese dell’anno, si gioca con Lois Openda il posto da titolare al centro dell’attacco, mentre in difesa tornerà Gleison Bremer.

La conferenza stampa di Spalletti.

Qui Roma. Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di Mario Hermoso - “un affaticamento” - ed è anche tornato sulla scelta estiva, quando ha preferito i giallorossi alla Juventus: “Qui a Roma la sfida era più difficile, la Juve ha sempre la possibilità di rinforzarsi”. Il tecnico giallorosso ha definito “sicuramente amichevoli” i rapporti con Spalletti: “Adesso che è alla Juve ci sentiamo poco, però ci saluteremo sicuramente cordialmente”. Tra i tanti temi, come al solito, le condizioni di Paulo Dybala: .”Le motivazioni credo che siano sempre molto alte, non credo che un giocatore a suo livello abbia carenze di motivazioni. La questione è che possa stare bene”. La presenza dell’argentino è, come al solito, in dubbio.

La conferenza stampa di Gasperini.