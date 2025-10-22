Sverko: "Voglio portare in alto il Venezia. Spero che la mia esperienza possa aiutare"

Il difensore del Venezia Marin Sverko ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Carrarese in programma sabato facendo il punto della situazione in casa arancioneroverde e della sua personale: "A livello fisico sto benissimo, le ultime tre settimane ho partecipato alle sedute di allenamento in gruppo, sono fisicamente pronto per giocare 90 minuti a partita. - prosegue il centrale come si legge sul sito del club - Contro l’Empoli è stata una partita giocata bene, a parte i primi 15 minuti in cui siamo partiti sotto tono. Quello che ci manca è forse la giocata nell’ultimo terzo del campo. L’Empoli ha giocato tante palle lunghe che abbiamo però contrastato bene a livello difensivo. Volevamo certo uscire con una vittoria, per questo affineremo i dettagli in allenamento".

"Sono al Venezia da tre anni, ne ho 27 e conosco bene il campionato italiano; spero che la mia esperienza possa aiutare il reparto a dare il meglio. Stroppa ai difensori chiede di giocare con la palla, dominando il gioco sin dalla propria metà campo, in più ci richiede di difendere alto uomo contro uomo e questo mi piace. - prosegue il croato - Il mio obiettivo è portare in alto il Venezia, sono molto legato al club e voglio fare bene qua. Mi sento importante per la squadra, sono uno dei giocatori da più tempo qui e mi sento uno dei leader dello spogliatoio, sono sempre pronto ad aiutare i compagni e a dare l’esempio durante gli allenamenti".

Infine uno sguardo alla prossima gara: "Per mentalità, vogliamo vincere tutte le partite che affrontiamo, sentiamo l’esigenza di fare bottino pieno anche fuori casa e ci proveremo già dalla prossima a Carrara. Sarà una partita difficile, l’erba è sintetica, l’ambiente è diverso da quello a cui siamo abituati. Se metteremo in campo quello che proviamo ogni giorno in allenamento faremo bene.”