Giugliano, Capuano firma un biennale. Rigettato il ricorso del Trapani contro il mister

Torna in sella Eziolino Capuano. Lo fa ripartendo dal Giugliano che, esonerato Mirko Cudini dopo lo 0-3 interno con il Catania, ha deciso di puntare fortemente su uno dei tecnici più esperti della categoria e che aveva raggiunto l'accordo già dieci giorni fa. Prima di poter mettere nero su bianco era necessario aspettare la sentenza relativa al ricorso inoltrato alle organi di giustizia sportiva da parte del presidente del Trapani Valerio Antonini che, anche pubblicamente, accusò il vulcanico trainer di Pescopagano di aver assunto atteggiamenti poco professionali nei confronti dei calciatori depauperando il potenziale a disposizione.

Il pool di legali che difende Capuano, però, ha stravinto la battaglia e, in giornata, è arrivata la sentenza definitiva. Il Collegio Arbitrale ha rigettato tutte le istanze del Trapani Calcio, ritenendo il comportamento di Capuano totalmente legittimo. E così, a breve, arriverà l'ufficialità: l'ex allenatore di Taranto, Modena e Arezzo firmerà un contratto biennale e farà il suo esordio sulla panchina campana a Monopoli.