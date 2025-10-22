Live TMW Viktoria Plzen, Cerv: "La Roma è un passo avanti alla Lazio"

Domani alle 21.00, il Viktoria Plzen sarà ospite della Roma allo Stadio Olimpico, per la terza partita della League Phase di Europa League. Alle 18.00, parlerà il centrocampista dei ceco, Lukas Cerv, in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

17.55 - Inizia la conferenza stampa.

Siete di nuovo a Roma, come vi aiuta l'esperienza contro la Lazio?

“Sono bei ricordi, è stata una bella partita anche senza la qualificazione del turno: quell'esperienza ci può aiutare”.

Avete giocato anche contro la Roma. I vostri ex compagni vi hanno dato qualche suggerimento?

“Sì, ci ho parlato. Faceva freddo da noi, abbiamo avuto anche fortuna. Non credo ci aiuterà, sono cambiati i tempi”.

Qual è la forza maggiore della Roma? Come l'affronterete? Come giocherete in uno stadio come l'Olimpico?

“La cosa più difficile in un campo del genere sarà comunicare: i tifosi faranno molto rumore. La Roma è un passo avanti alla Lazio, sia nei singoli che nello staff tecnico, che chiede la presenza dei calciatori su tutto il campo”.

L'assenza di Vydra? Sarai il capitano domani...

“Ci indebolisce questa assenza, ma ogni calciatore è rimpiazzabile. Vydra era in gran forma, ma dobbiamo dare il nostro meglio”.

18.03 - Termina la conferenza stampa