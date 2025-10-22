Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, Giudice Sportivo: 7 gli squalificati. Stangata a Benedetti (Trapani): 4 giornate

Serie C, Giudice Sportivo: 7 gli squalificati. Stangata a Benedetti (Trapani): 4 giornateTUTTO mercato WEB
© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio
Claudia Marrone
ieri alle 16:17Serie C
Claudia Marrone

Chiusa nella giornata di lunedì 21 ottobre la 10ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17, 18, 19 E 20 OTTOBRE 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
AMMENDA € 2.400,00
LIVORNO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 3°, al 4°, al 9° al 10, all’11° e al 28° minuto del primo tempo, e al 1° minuto del secondo tempo, undici petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver fatto esplodere, durante la gara, tre petardi nel proprio Settore senza conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al termine della gara, durante i festeggiamenti, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere l’80% circa dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 32° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso;
C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo:
1. dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto, non si presentavano puntualmente all’ingresso in campo;
2. di due minuti l’inizio del secondo tempo, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
AMMENDA € 1.500,00 UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver:
1. lanciato, prima dell’inizio della gara, tre bengala sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso;
2. lanciato, al 14° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, due bengala sul terreno di gioco, un fumogeno e un petardo all’interno dell’area di rigore così provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione;
3. lanciato, durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. danneggiato, otto seggiolini posti nel Settore loro riservato.
AMMENDA € 1.200,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, tre bottigliette semipiene e decine di fazzoletti appallottolati in direzione dei componenti della squadra avversaria, senza conseguenze.
AMMENDA € 500,00 AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre erano schierate in campo per i saluti, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
AMMENDA € 300,00 MONOPOLI per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza.
AMMENDA € 200,00 BENEVENTO per avere circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche.
AMMENDA € 200,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi.
AMMENDA € 200,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.
AMMENDA € 200,00 TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Tribuna Supporters intonato, al 35° e all’82° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per due volte.
AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 75%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ROGNINI DIEGO (PIANESE) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una revisione FVS, alzatosi dalla panchina, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CERVERA GIANLUCA (CASERTANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un tesserato avversario, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica
concorrendo ad alimentare un clima di tensione.
DE VEZZE DANIELE (PINETO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un’interruzione di gioco, rispondeva agli insulti ricevuti, proferendo, a sua volta, ripetuti insulti nei confronti del Sig.
DICUONZO STEFANO. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BRAGLIA PIERO (PERUGIA)

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 26/DIV del 14.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S., prima dell’inizio della gara, faceva accesso nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI) per avere, al termine del primo tempo, a gioco fermo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva violentemente con un pugno al volto, facendolo cadere a terra stordito per un paio di minuti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASARINI FEDERICO (CARPI) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e proferiva frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA) per avere, all’11° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)
BATTIMELLI GIUSEPPE (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)
VONA EDOARDO

Articoli correlati
Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta... Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta
Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next... Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"... Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Altre notizie Serie C
Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta... Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta
Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere... Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi... Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"... Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next... Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini... Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"... TMW RadioPergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Il Picerno corre ai ripari: accordo con l'esperto portiere Marcone. Firmerà un annuale... TMWIl Picerno corre ai ripari: accordo con l'esperto portiere Marcone. Firmerà un annuale
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tameze alla ribalta: al Torino scala le gerarchie e punta al rinnovo del contratto
Immagine news Serie A n.2 Pisa, trasferte vietate ai tifosi. Il sindaco: "Contrariato, gli scontri si potevano evitare"
Immagine news Serie A n.3 L'Inter è una macchina da gol: Chivu ha costruito il miglior attacco dell'era post-Conte
Immagine news Serie A n.4 Juve, Tudor: "Ci voleva una gara così al Bernabeu. Manca il gol, ma non si può allenare"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Immagine news Serie A n.6 Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: dopo Juve NG-Campobasso, Salvemini (Benevento) rimane in vetta
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.3 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.6 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?