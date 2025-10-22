Serie C, Giudice Sportivo: 7 gli squalificati. Stangata a Benedetti (Trapani): 4 giornate

Chiusa nella giornata di lunedì 21 ottobre la 10ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).

Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 20 e 21 Ottobre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17, 18, 19 E 20 OTTOBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'

AMMENDA

AMMENDA € 2.400,00

LIVORNO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’avere lanciato, al 3°, al 4°, al 9° al 10, all’11° e al 28° minuto del primo tempo, e al 1° minuto del secondo tempo, undici petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. nell’aver fatto esplodere, durante la gara, tre petardi nel proprio Settore senza conseguenze;

3. nell’aver lanciato, al termine della gara, durante i festeggiamenti, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere l’80% circa dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 32° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso;

C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo:

1. dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto, non si presentavano puntualmente all’ingresso in campo;

2. di due minuti l’inizio del secondo tempo, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.

AMMENDA € 1.500,00 UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver:

1. lanciato, prima dell’inizio della gara, tre bengala sul terreno di gioco provocando la bruciatura del manto erboso;

2. lanciato, al 14° minuto del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, due bengala sul terreno di gioco, un fumogeno e un petardo all’interno dell’area di rigore così provocando la bruciatura del manto erboso e rendendo necessario, l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione;

3. lanciato, durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;

4. danneggiato, otto seggiolini posti nel Settore loro riservato.

AMMENDA € 1.200,00 LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Distinti, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, tre bottigliette semipiene e decine di fazzoletti appallottolati in direzione dei componenti della squadra avversaria, senza conseguenze.

AMMENDA € 500,00 AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, mentre le squadre erano schierate in campo per i saluti, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.

AMMENDA € 300,00 MONOPOLI per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro incitante alla violenza.

AMMENDA € 200,00 BENEVENTO per avere circa il 50% dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud intonato, al 14° minuto del primo tempo e al 15° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

AMMENDA € 200,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 2° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per circa dieci secondi.

AMMENDA € 200,00 PERUGIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato tre seggiolini posti nel Settore loro riservato.

AMMENDA € 200,00 TEAM ALTAMURA per avere, i suoi sostenitori (80%) posizionati nel Settore Tribuna Supporters intonato, al 35° e all’82° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto in tutte le predette circostanze, per due volte.

AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 75%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 26° minuto del primo tempo e al 24° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per tre volte nella prima circostanza e per due volte nella seconda circostanza.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROGNINI DIEGO (PIANESE) per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, durante una revisione FVS, alzatosi dalla panchina, proferiva frasi irriguardose nei suoi confronti concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERVERA GIANLUCA (CASERTANA) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, a seguito di un comportamento antisportivo posto in essere da un tesserato avversario, si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica

concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

DE VEZZE DANIELE (PINETO) per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, durante un’interruzione di gioco, rispondeva agli insulti ricevuti, proferendo, a sua volta, ripetuti insulti nei confronti del Sig.

DICUONZO STEFANO. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BRAGLIA PIERO (PERUGIA)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

CESARETTI ALESSANDRO (LATINA) per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante il provvedimento di squalifica in corso di esecuzione (C.U. n. 26/DIV del 14.10.2025), in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S., prima dell’inizio della gara, faceva accesso nel recinto di gioco per dirigere il riscaldamento dei portieri della propria squadra.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BENEDETTI AMEDEO (TRAPANI) per avere, al termine del primo tempo, a gioco fermo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva violentemente con un pugno al volto, facendolo cadere a terra stordito per un paio di minuti.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASARINI FEDERICO (CARPI) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica e proferiva frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti, così concorrendo ad alimentare un clima di tensione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SILVESTRI TOMMASO (TRIESTINA) per avere, all’11° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)

BATTIMELLI GIUSEPPE (PONTEDERA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)

VONA EDOARDO