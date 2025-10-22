Serie C, recupero 9ª giornata: il Campobasso batte la Juve NG nei minuti di recupero
Con la giornata di ieri, la 9ª giornata si stava avviando verso la sua conclusione, perché era stato giocato il recupero del Girone A tra Inter U23 e Renate, concluso in parità per 1-1, ma quest'oggi, con il recupero del Girone B tra Juventus Next Gen e Campobasso è definitivamente andato in archivio suddetto turno, che al tempo aveva visto i rinvii delle citate gare per impegni con le Nazionali di svariati giocatori delle due formazioni Under 23. Al 'Moccagatta', questo pomeriggio, sembrava la gara potesse chiudersi in parità, ma la formazione rossoblù trova in extremis il gol partita, portando a casa i tre punti: 0-1 il finale.
A ogni modo, ricordiamo che la Serie C ha già mandato in archivio 10 turni, con l'11esimo ormai sempre più prossimo: si torna infatti in campo già a partire da venerdì.
Intanto, in vista dell'impegno pomeridiano, ricordiamo quella che è stata la 9ª giornata del Girone B, con annessa classifica definitivamente aggiornata:
Arezzo-Gubbio 1-0
4' [rig.] Cianci
Bra-Carpi 1-3
6' Panelli (C), 41' Cortesi (C), 53' Minaj (B), 71' Lombardi (C)
Perugia-Rimini 0-1
25’ Lepri
Forlì-Ternana 1-1
49' Petrelli (F), 59' Ferrante (T)
Guidonia Montecelio-Pianese 1-0
82' Bernardotto (G)
Pineto-Livorno 3-0
5' Postiglione, 45’+1 Schirone, 73' Lombardi
Vis Pesaro-Torres 0-0
Ascoli-Pontedera 5-0
31' Rizzo Pinna, 36' e 65' D'Uffizi, 53' Milanese, 85' [rig.] Corazza
Sambenedettese-Ravenna 0-1
22' Luciani
Juventus Next Gen-Campobasso 0-1
90'+5 Gala
CLASSIFICA: Arezzo 27, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 17, Forlì 16.Guidonia Montecelio 16, Carpi 15, Campobasso 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pineto 14, Pianese 13, Gubbio 13, Vis Pesaro 12, Livorno 10, Pontedera 8, Torres 6, Bra 6, Perugia 3, Rimini -2
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.