Ufficiale
Rimini, nuovo innesto in dirigenza: arriva l'ex arbitro Raffaele Losito. Il comunicato
TUTTO mercato WEB
Il Rimini rafforza il proprio staff dirigenziale con l'ingresso dell'ex arbitro Raffaele Losito. Lo comunica lo stesso club romagnolo con una stringata nota stampa che riportiamo di seguito:
"Rimini F.C. comunica che Raffaele Losito entra a far parte dello staff biancorosso come addetto agli arbitri. Ex arbitro della sezione di Pesaro, vanta esperienza fino alla Lega Pro e anche come preparatore atletico arbitrale a livello nazionale".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu). Juve: le responsabilità oltre Tudor. Como: le bugie sugli investimenti. E le solite acrobazie al Var
Le più lette
1 Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu). Juve: le responsabilità oltre Tudor. Como: le bugie sugli investimenti. E le solite acrobazie al Var
Ora in radio
18:35Motor Valley live!
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile