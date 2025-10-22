Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Perugia, ecco il terzo allenatore stagionale. Panchina affidata a mister Tedesco

Claudia Marrone
Oggi alle 15:35
Dopo l'accettazione delle dimissioni di mister Piero Braglia, il Perugia comunica il terzo allenatore della stagione: la prima squadra è stata infatti affidata a mister Giovanni Tedesco, capitano dell’era Gaucci in Umbria e alla sua seconda esperienza in Italia da allenatore, dopo tre gare con il Palermo nel campionato di Serie A 2015-2016.
Questa, la nota del club umbro:

"AC Perugia Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Giovanni Tedesco.

Profondo conoscitore dell’ambiente biancorosso, Tedesco torna a Perugia dopo aver vestito la maglia del Grifo da calciatore, legando il suo nome a a tanti momenti significativi della storia del club, una su tutte la vittoria della Coppa Intertoto nel 2003 segnando una delle due reti nella finale di ritorno contro il Wolfsburg. Dal 1998 al 2004 6 stagioni in Serie A con 183 presenze totali comprese le Coppe (di cui 154 da capitano) e 25 reti.

Per lui anche la vittoria di 2 campionati di Serie B con Fiorentina e Salernitana.

Da allenatore ha iniziato nel Palermo per poi guidare le squadre del campionato maltese come Hamrun Spartans, Gzira United, La Valletta, Sirens, Santa Lucia e vincere due coppe di Malta con il Floriana e il Birkirkara. U’esperienza in Qatar alla squadra del Al-Mesaimeer.

In un momento così difficile dal punto di vista sportivo cosa c’è di meglio di un allenatore che ama e soffre per i colori biancorossi?"

