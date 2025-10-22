FCSB in difficoltà prima del Bologna, Charalambous: "Questa maglia ci impone di fare bene"

Il tecnico dell'FCSB Elias Charalambous ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Bologna in Europa League. Nell'incontro coi giornalisti, al tecnico cipriota sono state rivolte critiche per i deludenti risultati di inizio stagione, con la squadra di Bucarest 12esima in campionato:

"Sappiamo di dover trovare equilibrio, ma abbiamo esperienza e siamo preparati. Accetto le critiche dei tifosi ovviamente, possiamo cambiare la situazione solo giocando bene e vincendo. Io vedo le cose in modo positivo e sono convinto che i ragazzi vorranno prendersi la rivincita domani. La maglia, la storia di questo club e tutto il resto ci obbligano a fare bella figura".

Ancora sul momento no della squadra:

"Alcuni non credono più in noi, ma sono certo che arriveranno tempi migliori. Non molliamo e io per primo cercherò di far alzare il livello alla squadra. Per questo crediamo di poter vincere".

La sua posizione è salda?

"Io mi trovo benissimo e il mio rapporto con giocatori e dirigenza è incredibile. Per me non conta il contratto che firmo, guardo ai rapporti interpersonali. Se capissi di non poter dare qualcosa alla squadra, alzerei la mano e me ne andrei".