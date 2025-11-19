Pinamonti spera nella chiamata di Gattuso: "Non titolare fisso, ma un'opportunità..."

Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio e, in una anticipazione dell'intervista che uscirà in seguito in versione integrale, ha parlato anche della Nazionale italiana e dei suoi sogni.

A Pinamonti è stato chiesto per esempio se ha mai pensato di suggerire la propria convocazione con un'esultanza, un po' come fatto a più riprese da Orsolini del Bologna, che bussava verso la telecamera esultando dopo i gol. Ha detto però la prima punta del Sassuolo: "Non copierei mai Riccardo che ha fatto un'esultanza molto originale ma non farei nemmeno un'esultanza riguardo a quell'obiettivo".

Prosegue e conclude quindi Pinamonti, parlando in generale della Nazionale: "Ci spero, dentro di me a volte mi stritola, ma non ho mai detto di voler essere titolare fisso della nazionale ma magari in un'opportunità ci ho sempre sperato e ci spero tutt’ora perché lavorando e mettendoci impegno, facendo vedere le cose in campo, prima o poi gli obiettivi si riescono a realizzare. Io continuerò a lavorare al massimo per riuscire a prendermi quest'opportunità".