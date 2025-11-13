Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"

"È un risultato molto importante, soprattutto guardando al nostro cammino in Champions League e anche considerando quanto abbiamo mostrato nelle partite disputate in Europa finora. Abbiamo fatto bene e questi risultati sono una spinta e una motivazione per fare meglio". Il tecnico della Juventus Massimiliano Canzi ha parlato così dopo il successo su misura contro l'Atletico Madrid di ieri sera in Women's Champions League.

"Sapevamo che non sarebbe stato semplice, siamo partiti in maniera un po’ timida ma abbiamo difeso da subito molto bene. Dopo essere andati sotto nel punteggio, abbiamo migliorato la qualità offensiva della nostra manovra. - prosegue il tecnico bianconero ai canali ufficiali del club - Vincere aiuta a vincere, sono molto felice per le ragazze: la chiave del successo passa come sempre dal saper proteggere la propria area e riuscire in rapidità ad attaccare. Avevamo preparato la gara in un determinato modo e siamo riusciti a seguire quelle indicazioni, sono soddisfatto".

Women’s Champions League, 3ª giornata

Martedì 11 novembre

Roma-Valerenga 0-1

Lione-Wolfsburg 3-1

Real Madrid-Paris FC 0-1

St. Polten-Chelsea 0-6

Mercoledì 12 novembre

Barcellona-OH Leuven 3-0

Bayern Monaco-Arsenal 3-2

Atletico Madrid-Juventus 1-2

Benfica-Twente1-1

Manchester United-Paris Saint-Germain 2-1

Classifica:

Barcellona 9

Lione 9

Manchester United 9

Chelsea 7

Real Madrid 7

Wolfsburg 6

Juventus 6

Bayern Monaco 6

OH Leuven 4

Atletico Madrid 3

Arsenal 3

Valerenga 3

Twente 2

Paris FC 2

Benfica 1

Paris Saint-Germain 0

Roma 0

St. Polten 0