Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"

Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:04Calcio femminile
Tommaso Maschio

"È un risultato molto importante, soprattutto guardando al nostro cammino in Champions League e anche considerando quanto abbiamo mostrato nelle partite disputate in Europa finora. Abbiamo fatto bene e questi risultati sono una spinta e una motivazione per fare meglio". Il tecnico della Juventus Massimiliano Canzi ha parlato così dopo il successo su misura contro l'Atletico Madrid di ieri sera in Women's Champions League.

"Sapevamo che non sarebbe stato semplice, siamo partiti in maniera un po’ timida ma abbiamo difeso da subito molto bene. Dopo essere andati sotto nel punteggio, abbiamo migliorato la qualità offensiva della nostra manovra. - prosegue il tecnico bianconero ai canali ufficiali del club - Vincere aiuta a vincere, sono molto felice per le ragazze: la chiave del successo passa come sempre dal saper proteggere la propria area e riuscire in rapidità ad attaccare. Avevamo preparato la gara in un determinato modo e siamo riusciti a seguire quelle indicazioni, sono soddisfatto".

Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Roma-Valerenga 0-1
Lione-Wolfsburg 3-1
Real Madrid-Paris FC 0-1
St. Polten-Chelsea 0-6

Mercoledì 12 novembre
Barcellona-OH Leuven 3-0
Bayern Monaco-Arsenal 3-2
Atletico Madrid-Juventus 1-2
Benfica-Twente1-1
Manchester United-Paris Saint-Germain 2-1

Classifica:
Barcellona 9
Lione 9
Manchester United 9
Chelsea 7
Real Madrid 7
Wolfsburg 6
Juventus 6
Bayern Monaco 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Valerenga 3
Twente 2
Paris FC 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0

Articoli correlati
Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari... Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione... Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Juve, Canzi miglior allenatore della A Femminile: "Il campionato è livellato verso... Juve, Canzi miglior allenatore della A Femminile: "Il campionato è livellato verso l'alto"
Altre notizie Calcio femminile
Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta... Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura:... Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco
Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"... Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"... Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Milan, retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
3 Napoli, che tegola Anguissa: rischia di saltare le sfide contro Atalanta, Roma e Juve
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 novembre
5 Napoli, Conte in pausa di riflessione. Secondo Repubblica, non è neanche la prima
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
Immagine top news n.1 Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'Al-Sadd annuncia il suo ingaggio
Immagine top news n.2 Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.3 Akanji: "Siamo primi e vogliamo rimanerci. Futuro? Mi piacerebbe restare all'Inter"
Immagine top news n.4 Moldova-Italia, i convocati di Gattuso: out in tre, Calafiori in gestione per San Siro
Immagine top news n.5 Roberto Mancini è atterrato in Qatar: firmerà con l'Al Sadd, attesa l'ufficialità
Immagine top news n.6 Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista
Immagine top news n.7 Milan, retroscena Pavlovic-Allegri: episodio curioso. E ora il serbo punta in alto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cagni: "Napoli, Conte umano. Saprà tirare fuori il meglio anche stavolta"
Immagine news Serie A n.2 De Canio: "Napoli, Conte ha fatto bene a prendersi un periodo di riflessione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Cucciari: "Napoli, vacanza Conte concordata con ADL per scaricare le tensioni"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Giraldi: "C'è stata poca meritocrazia. La Fiorentina deve tornare a ragionare di collettivo"
Immagine news Serie A n.2 Nzola ha disperatamente bisogno di una mano. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Pisa
Immagine news Serie A n.3 L'intermediario di Xavi: "Sta cercando squadra. Napoli? Farebbe comodo a tante squadre"
Immagine news Serie A n.4 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
Immagine news Serie A n.5 La serenità non si compra, un vice-Anguissa (e non solo) sì: -50 al mercato, cosa serve al Napoli
Immagine news Serie A n.6 Nessuno in Serie A segna più del Napoli con i nuovi. Bologna ancora a secco, la classifica
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Wisniewski salta i Paesi Bassi: "Non conoscevo il regolamento o sarei stato più attento"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Di Serio: "Stagione in salita fin dal ritiro. Spiace per D'Angelo, ora tutti con Donadoni"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, due nomi per il dopo Bertelli. E si lavora al ritorno del dottor Baldari
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Gozzi: "Col Palermo sfida suggestiva. Tiritiello? A gennaio non va via"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Doronzo: "A giorni il rinnovo di Bracaglia. Per Ghedjemis non c'è urgenza"
Immagine news Serie B n.6 Magalini: "Il Bari tornerà dove merita. Non so chi saranno gli interpreti, ma speriamo di esserci"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus NG, sirene per Owusu: ci pensa la Reggiana. Sullo sfondo anche club turchi
Immagine news Serie C n.2 Potenza, ecco il nuovo Ds. Di Bari ha firmato un contratto biennale con il club
Immagine news Serie C n.3 Stallo Rimini, il Comune: "Richiediamo notizie precise e documentazione sulle parti coinvolte"
Immagine news Serie C n.4 Rinforzo in difesa per il Bra: contratto biennale all'ex Messina Damiano Lia
Immagine news Serie C n.5 Colpi di fucile all'auto di Calabro, Perez: "Estraneo ai fatti, indagato non vuol dire colpevole"
Immagine news Serie C n.6 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women ko con l'Hacken, Piovani: "Fra una settimana in campo per ribaltare tutto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?