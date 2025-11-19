Acquafresca crede in Borrelli: "È un po' com'ero io, va messo in condizione di colpire"

Robert Acquafresca, che da attaccante ha vestito sia la maglia del Cagliari che quella del Genoa, è stato intervistato in vista dell'incontro tra le due squadre, alla ripresa della Serie A, dal portale TuttoCagliari.net: "Io penso che il Cagliari arrivi da alcune prestazioni positive: ecco, forse sarebbe stato meglio se la sosta fosse arrivata in un altro momento, perché sarebbe stato importante proseguire sull’onda di quanto mostrato sia a Roma con la Lazio che a Como".

Aggiunge Acquafresca, guardando anche alla sponda dei liguri: "L’unica cosa che mi preoccupa del Genoa è il fatto che si presenti a Cagliari fresco di cambio di allenatore: l’arrivo di Daniele De Rossi potrebbe aver portato una ventata di entusiasmo e di novità".

Conclude Acquafresca, parlando dei problemi offensivi del Cagliari: "Credo che serva semplicemente un po’ di fiducia e di autostima. I giocatori validi ci sono: Borrelli ha tutto per poter fare bene. Faccio un parallelismo con me stesso: io ero un centravanti che doveva essere messo in condizione di colpire. Allo stesso modo anche lui, se arrivassero più palloni giocabili, troverebbe il modo di segnare con continuità. Ma penso anche agli altri attaccanti: da Sebastiano Esposito a Kiliçsoy, che quando viene impiegato in Nazionale si disimpegna sempre bene. Spero che in futuro il turco possa trovare un po’ più di spazio anche in rossoblù".