Sampdoria, Conti torna in gruppo. Gestione in palestra, invece, per Barak

La sosta della Nazionali è ormai passata, e la Serie B è pronta a tornare in campo con l'ormai imminente 13ª giornata del campionato, che prenderà il via venerdì: suddetto turno, però, si concluderà poi lunedì, con la sfida del 'Ferraris' (appuntamento alle ore 20:30) che vedrà la Sampdoria, ultima in classifica, affrontare la Juve Stabia.

Ecco che, proprio in vista del delicato match, la formazione guidata dal tandem Gregucci-Foti ha proseguito la preparazione, con un doppia seduta che si è ovviamente svolta nel quartier generale di Bogliasco. Come fa sapere il club, "rientrati i nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadxikadunic, i blucerchiati hanno svolto al mattino una seduta tra palestra, esercitazioni tecnico-tattiche, mini-torneo e conclusioni in porta sul campo principale del “Mugnaini”, quindi nel pomeriggio sessione di videoanalisi, attivazione atletica ed esercitazioni tattiche. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano".

E non manca il consueto report medico. Con il gruppo anche Francesco Conti, ed è questa la buona notizia per il club; gestione in palestra invece per Antonin Barak. Giorgio Altare, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi, Estanislau Pedrola, Nicola Ravaglia e Matteo Ricci proseguono i rispettivi iter di recupero. Terapie infine per Oliver Abildgaard, Marvin Çuni, Alex Ferrari e Alessandro Riccio.