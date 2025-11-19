Trento, Zocchi: "Spero che i nostri giovani possano presto avere un futuro importante"

Lunga intervista a tuttoc.com, quella che il Direttore Sportivo del Trento Moreno Zocchi ha rilasciato questa sera, per fare il punto sulla squadra gialloblù che, a detta del dirigente, ha avuto un’evoluzione importante rispetto alle prime gare della stagione, con una maturata consapevolezza che si nota non solo nel gioco ma anche nei risultati. .

Zocchi ha poi aggiunto: "La visione del Trento è a lungo termine. La società, diretta dal Presidente Giacca, continua a rinforzarsi, migliora le strutture e l’organizzazione societaria. La mia speranza è che ogni giovane che è oggi a Trento con noi, possa avere un futuro importante. Ma non chiedetemi dei rinforzi: ci sono ancora troppe partite per parlare in modo specifico del mercato di gennaio. Di sicuro, la scelta dei giocatori sarà ed è stata sempre condivisa tra allenatore, DS e DG con l’approvazione finale dei vertici societari”.

Il dirigente è però consapevole che "un discorso a parte lo merita il Vicenza": a suo dire, solo Cittadella, Brescia e forse Lecco potrebbero creargli qualche problema. Ma anche il Trento farà la sua parte, la classifica lo dice chiaramente:

Vicenza 38, Lecco 30, Union Brescia 28, Cittadella 24, Alcione Milano 24, Inter U23 22*, Trento 20, Pro Vercelli 19, Novara 18, Renate 17, AlbinoLeffe 16, Giana Erminio 16, Ospitaletto 14, Dolomiti Bellunesi 13*, Arzignano Valchiampo 13, Pergolettese 13, Lumezzane 13, Virtus Verona 11, Pro Patria 9, Triestina -9

* una partita in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva