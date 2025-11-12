Atletico Madrid-Juventus, formazioni ufficiali: Canzi sceglie il tridente Bonansea-Cambiaghi-Beccari
Alle ore 21:00 la Juventus Women affronta la seconda trasferta europea della stagione contro l'Atletico Madrid, in occasione del match valido per la terza giornata della League Phase di UEFA Women's Champions League.
Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.
Atletico Madrid: Gallardo, Lloris, Lauren, Menayo, Medina, Garcia, Ana Vitoria, Fiamma, Luany, Sarriegi, Jensen. A disposizione: Larque, Bucero, Perez, Boe Risa, Guijarro, Otermin, Bartel, Portales, Penalvo, Gomez, Rodriguez. Allenatore: Victor Martin
Juventus Women: Peyraud-Magnin, Kullberg, Harviken, Salvai, Carbonell, Schatzer, Stolen Godo, Tatiana Pinto, Bonansea, Cambiaghi, Beccari. A disposizione: De Jong, Capelletti, Rosucci, Girelli, Walti, Vangsgaard, Thomas, Cascarino, Calligaris, Krumbiegel, Brighton, Lenzini. Allenatore: Massimiliano Canzi