L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"

L'attaccante dell'Inter Women, Haley Bugeja, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro per raccontare qualcosa in più di sé e del suo impatto a Milano in questi anni. La classe 2004 ha iniziato a giocare a calcio con il Mġarr United, squadra con la quale ha esordito nel campionato maltese ad appena 14 anni. In due stagioni ha realizzato 48 gol, prima di trasferirsi in Italia, al Sassuolo. In due stagioni in neroverde ha segnato 15 gol, per poi passare all'Orlando Pride negli Stati Uniti. La sua avventura all'Inter è iniziata nell'estate del 2023: alla sua terza stagione in nerazzurro Haley rappresenta un punto di riferimento dell'Inter Women con oltre 50 presenze con la maglia nerazzurra.

Sul modo in cui ricerca la concentrazione prima delle gare, ha spiegato: "Prima di una partita mi concentro ascoltando un po’ di musica, poi chiamo la mia famiglia e sono pronta. Quando scendo in campo mi sento carica al massimo perché so che c’è sempre qualcosa che posso fare, qualcosa da vincere e al mio fianco ci sono calciatrici che la pensano come me e mi danno energia".

Parlando della squadra nerazzurra, ha aggiunto: "La forza di questa squadra è l’unione. Dal momento in cui sono arrivata ho sentito di poter crescere e di potermi esprimere al meglio. Quale qualità prenderei da una mia compagna? La creatività che ha sul campo Elisa Polli!".

Parlando di sé stessa ha poi raccontato: "Sono una calciatrice potente, creativa e una buona compagna di squadra. Da quando sono arrivata all’Inter sono cresciuta sia tecnicamente - nel primo tocco e nell’attaccare la porta -, sia nella personalità, oggi sento di riuscire ad esprimermi al meglio in campo".