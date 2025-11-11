TMW Malesani colpito da Chivu: "Un predestinato, mi entusiasma la sua comunicazione"

L'allenatore Alberto Malesani nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, ha parlato anche della lotta Scudetto.

In testa ci sono Inter e Roma: i giallorossi sono una sorpresa?

"No, la Roma è una squadra che ha una buona rosa. Gasperini è un allenatore di quelli che sa mettere bene in campo la squadra e con grande esperienza. La metto fra le prime 5 sicuramente, non la ritengo una sorpresa".

Chivu può essere invece una sorpresa?

"Ha una dote importante: l'Inter non mi entusiasma ancora tanto, però mi entusiasma la correttezza, la comunicazione e la voglia di far bene di questo allenatore. Che ha avuto la fortuna di essere già all'Inter dopo mezzo campionato a Parma: vuol dire che è un predestinato, ma anche che hanno visto giusto. Mi piace molto dal punto di vista umano".

Milan e Juventus sono da Scudetto? Allegri ha portato mentalità, la Juve ha preso Spalletti che può essere un valore aggiunto.

"Sicuramente sono da Scudetto, poi la differenza la fanno tanti fattori. Nel calcio serve trovare stabilità, fra società ed allenatore, poi fra allenatore e giocatori. In campo un sistema di gioco adatto alla rosa per farli esprimere i giocatori. E poi servono giocatori validi e credo che entrambe li abbiano".

Il Verona si salva?

"Lo spero tanto".

Anche il Parma?

"Il Parma ha qualcosa in più del Verona come rosa. Ma ho fiducia anche per l'Hellas, che ha un buon allenatore. Il ds Sogliano riesce sempre a far entrare qualche giovane interessante, speriamo. Stranamente dal punto di vista del gioco è forse il miglior Verona di Zanetti. Però purtroppo non si vince. Prima o dopo bisogna trovare il risultato che dia serenità e così fare punti".