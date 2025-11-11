Udinese, Palma: "Ogni tocco di mano e ogni contatto in area è sempre rigore. È difficile"

Nel corso della sua lunga intervista concessa ai microfoni di TV12, Matteo Palma, difensore dell'Udinese, analizza così il ko contro la Roma: "Siamo delusi, ma non abbiamo fatto una brutta partita nonostante la sconfitta. Abbiamo anche sprecato occasioni importanti. Siamo consapevoli di essere forti, non sempre sfruttiamo la nostra qualità, ma ce la mettiamo tutta. Le cose non possono andare sempre bene, in Serie A anche le altre squadre sono forti. Sul rigore nessuno ha protestato, a bordocampo non capivamo perché ci fosse un check in corso. Quando poi lo hanno dato ero allibito. In area non puoi tenere le braccia larghe, ormai ogni tocco di mano è rigore. Anche i contatti con gli attaccanti ormai sono sempre rigore, è difficile".

Che ne pensa del suo impiego?

"Ho giocato tanto in pre-campionato, poi sono partito da titolare in Coppa Italia. Purtroppo ho avuto quell’infortunio, ma l’obiettivo è sempre stato quello di farmi trovare pronto quando serve e mettere in difficoltà il mister".

Chi è quello che le dà più consigli?

"Kabasele. Già dallo scorso anno era così. All’inizio pensavo mi avesse preso di mira, poi ho capito che lo fa per il mio bene e che sa che ho un grande potenziale, quindi reagisco bene. Mi sgrida se arrivo a ultimo a pranzo, cose così, e io apprezzo molto. Gli altri sono più buoni, Solet mi dà tanti consigli ma sa essere severo, quello che mi coccola di più è Ehizibue".

