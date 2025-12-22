Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"

Dopo le delusioni della Champions League, la Roma Femminile - campionato a parte - si butta in un'altra competizione parallela al campionato, la Coppa Italia, che ha visto le giallorosse battere il Lumezzane e centrare poi i Quarti di Finale.

Al termine del match contro le lombarde, come riferiscono i canali ufficiali del club capitolino, queste le parole del difensore Magda Piekarska: "È stata una vittoria importante, con il primo tempo che è stato duro, ma nella ripresa siamo venute fuori. Questo è quello che volevamo da questo match. E sono molto soddisfatta a livello personale, è stata la prima presenza in prima squadra: sono felicissima, avverto tantissimo supporto dalla squadra. E ora testa alla Supercoppa: ci fermiamo per la sosta di Natale, ma poi ci faremo trovare pronte per questo match".

Intanto, riportiamo anche quelli che sono stati i risultati degli Ottavi di Finale della competizione (in neretto tutte le formazioni qualificate al turno successivo):

COPPA ITALIA WOMEN - OTTAVI DI FINALE

Ternana Women-Como Women 2-1

Napoli Women-Sassuolo 3-1

Lumezzane-Roma 1-4

Cesena-Juventus 1-7

Genoa-Milan 2-3

Bologna-Fiorentina 1-1 dts (3-5 dcr)

Parma-Lazio 0-1 dts

Como 1907-Inter 1-2