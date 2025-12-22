Podcast TMW Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti

Le reti in Champions League di Jonathan David. Quella in campionato di Lois Openda. Il mercato di Damien Comolli inizia a dare i suoi frutti, anche in attacco. I giudizi italiani e la voglia di metter tutto e tutti subito alla berlina si scontrano con quello che è l'inserimento sempre più evidente dei due attaccanti nel gioco di Luciano Spalletti.

Parliamo di Juventus nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, con Marco Conterio.

Anche Chico Conceicao tra i grandi protagonisti

In campionato non segnava dalla trasferta al Bentegodi della quarta giornata contro l’Hellas Verona, datata 20 settembre 2025. Ieri il sinistro di Francisco Conceicao ha permesso alla Juventus di stappare il match ed è valso tre punti fondamentali contro una diretta concorrente come la Roma, battuta per 2-1. Il figlio d’arte nel post partita ha analizzato così la prestazione ai microfoni ufficiali del club bianconero: “Penso che abbiamo meritato la vittoria, sapevamo l’importanza di questa sfida e abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, qui alla Juventus dobbiamo vincere le partite: ora ne abbiamo vinto due importanti ma dobbiamo subito pensare alla prossima che lo è ugualmente”.

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (16' st Rugani), Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso (44' st Kostic); Yildiz (44' st Miretti), Conceiçao (16' st Zhegrova); Openda (38' st David). A disp.: Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé (11' st Baldanzi ), Pellegrini (7' st Bailey, 28' st El Shaarawy); Dybala (11' st Ferguson). A disp.: Gollini, Vasquez, Hermoso, Ghilardi, Sangaré, Tsimikas, Angelino, Pisilli, Bah, Mirra. All.: Gasperini

Arbitro: Sozza

Marcatori: 44' Conceiçao (J). 25' st Openda (J), 30' st Baldanzi (R)

Ammoniti: Soulé (R), Conceiçao (J), Koné (R), Cristante (R), McKennie (J)