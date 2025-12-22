Milan-Fullkrug, a che punto siamo? Intesa raggiunta e deroga per giocare subito, i dettagli

Niclas Fullkrug, nato ad Hannover il 9 febbraio del 1993, professione attaccante. Ecco il profilo scelto dal Milan per ovviare alle lacune del reparto avanzato evidenziate - complici anche gli infortuni - in questa prima parte di stagione. La trattativa con il West Ham per il centravanti tedesco (leggi qui la scheda di TMW), di fatto è da considerarsi chiusa, salvo alcuni (classici) dettagli da ultimare prima della definitiva fumata bianca.

Ma qual è la situazione della trattativa? Quali sono i costi dell'operazione? Come detto, siamo ai dettagli: l'affare si concluderà sulla base di un prestito gratuito per sei mesi - quindi fino a giugno 2026 - con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 13 milioni di euro. Tutto concordato anche sotto l'aspetto contrattuale: per i sei mesi in Serie A, lo stipendio corrisposto dal Milan sarà di 1,3 milioni di euro.

Quando arriva Fullkrug? E quando può giocare? Questioni burocratiche a parte, dunque, i termini dell'operazione tra West Ham e Milan sono stati concordati. Resta da capire quando Massimiliano Allegri potrà cominciare ad avere a disposizione Fullkrug. E qui arriva la novità delle ultime ore. Il tedesco può davvero essere il regalo da scartare sotto l'albero di Natale, in quanto il suo sbarco a Milano non è da escludere possa avvenire già nelle prossime ore (al più tardi tra il 26 o il 27 dicembre): questo perché - rispetto a qualche giorno fa - c'è la possibilità di poterlo utilizzare già il 2 gennaio, giorno di Cagliari-Milan, nonché giorno dell'apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato.

Venerdì il Consiglio Federale ha approvato una deroga per garantire pari condizioni a tutte le società: la Federazione accogliendo la richiesta della Lega Serie A ha infatti autorizzato Cagliari e Milan a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, lo stesso giorno della gara valida per la 18^ giornata di Serie A (senza deroga, i nuovi acquisti non avrebbero potuto essere utilizzati nella sfida e Fullkrug, ad esempio, avrebbe dovuto rimandare l'eventuale esordio all'8 gennaio in Milan-Genoa). Da qui, l'intenzione del Milan di far sostenere le visite mediche all'attaccante il prima possibile, in modo da averlo a disposizione per la prima partita del nuovo anno.