Samp, buone notizie in vista della Reggiana: son tornati in gruppo Bellemo e Riccio

Un pari amaro, quello centrato sul campo del Padova, per la Sampdoria, che sta però proseguendo la preparazione in vista dell'ultima sfida di questo 2025 che sta ormai volgendo al termine: in quel di Marassi, sabato 27 dicembre, arriverà la Reggiana, ostico avversario che non renderà facile la vita ai blucerchiati, in quella che è anche la penultima sfida del girone di andata.

Di seguito, il report della società ligure circa la giornata odierna:

"Due velocità a Bogliasco per la Sampdoria, reduce dal pari ottenuto all'”Euganeo” con il Padova e già proiettata verso la sfida con la Reggiana, in programma sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Dopo una sessione di videoanalisi, i calciatori impiegati più di un’ora durante la sfida con i biancorossi hanno svolto una sessione di scarico tra campo e palestra mentre gli altri disponibili sono scesi sul prato superiore del “Mugnaini” per una seduta pomeridiana a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni per il possesso in spazi ridotti alternate a corse a blocchi. Con il gruppo anche Alessandro Bellemo e Alessandro Riccio. Terapie per Jordan Ferri. Giorgio Altare prosegue il personale iter di recupero. Domani, martedì, è in agenda un nuovo allenamento pomeridiano".

Ricordiamo che l'appuntamento per l'ultima casalinga della Samp è fissato alle ore 15:00.