Perugia, Borras: "Abbiamo varie trattative avviate, non solo quella di Giunti. Fiducia a Gaucci"

Archiviato il successo sul Forlì, come si legge su calciogrifo.it, in casa Perugia è stato il Direttore Generale Hernan Garcia Borras a fare il punto della situazione, ovviamente guardando anche all'imminente futuro, e al calciomercato ormai prossimo al via.

Queste le sue parole: "Dobbiamo lavorare con serenità, basandoci sulle richieste tecniche che ci vengono fatte e dando piena fiducia a Riccardo Gaucci: ha il quadro completo della situazione, e sono convinto che farà un grande lavoro. Vorrei però solo chiarire di come la società non è disposta e non sarà mai disposta a farsi ricattare da nessun agente e da nessun calciatore: il Perugia è e ha un patrimonio che verrà tutelato, non chiuderemo la porta a nessun calciatore che se ne voglia andare, come fatto con l’allenatore dei portieri, che ha comunicato la sua decisione la domenica sera per esser poi presentato il lunedì mattina da un altro club. Abbiamo varie trattative avviate, non solo quella di Giunti".

Aggiunge quindi: "Le entrate non saranno subordinate alle uscite, vi ricordo che abbiamo preso Tumbarello e Calapai senza prima fare uscite. Inoltre, a sessione estiva conclusa, abbiamo tesserato anche Megelaitis e Tozzuolo. Non abbiamo mai avuto problemi di soldi, ci tengo a precisarlo".