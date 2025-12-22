Bari tra campo e sociale. Testa sì all'Avellino, ma visita al reparto pediatrico cittadino

Smaltite le scorie della sconfitta contro il Catanzaro, il Bari ha quest'oggi ripreso la preparazione in vista della gara interna di sabato 27 dicembre: immediatamente dopo la giornata di Santo Stefano, al 'San Nicola' - in quella che è la seconda gara casalinga consecutiva - arriverà un Avellino che, come i Galletti, ha più che mai fame di punti.

E come fanno sapere i canali ufficiali della società pugliese, "nella seduta odierna la squadra ha lavorato sul terreno dell'Antistadio dove, dopo un riscaldamento muscolare ad intensità crescente e circuiti di tecnica individuale, due gruppi si sono alternati tra lavoro metabolico su medie e brevi distanze e serie di sfide a ranghi contrapposti con obiettivi variabili. Alcuni elementi della rosa hanno svolto la seduta odierna secondo una tabella di lavoro personalizzata a scopo precauzionale". Domani, doppia seduta di allenamento.

Ma non c'è stato solo campo per il Bari di mister Vincenzo Vivarini. In vista della prime citate festività, una corposa delegazione della prima squadra (Antonucci, Cerofolini, Cerri, Dickmann, Meroni, Pissardo, Pucino e capitan Vicari) ha fatto visita ai giovani pazienti dell’Ospedaletto Pediatrico Giovanni XXIII e alle loro famiglie, portando dei doni e regalando così qualche sorriso e un momento di leggerezza ai piccoli degenti in prossimità delle festività natalizie".