Ufficiale

Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:49Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Il West Ham United Women ha annunciato ufficialmente la nomina di Rita Guarino come nuova allenatrice della Prima Squadra femminile. La tecnica italiana ha firmato un contratto della durata di 18 mesi e guiderà la squadra per la prima volta domenica 11 gennaio, in occasione della sfida contro il Chelsea Women nella Barclays Women’s Super League.

Guarino arriva a Londra con un curriculum di assoluto rilievo maturato in Italia. Nel corso della sua carriera ha allenato la Nazionale italiana Under 17, l’Inter Women e soprattutto la Juventus Women, club con il quale ha vissuto un ciclo di grande successo. Durante i quattro anni trascorsi a Torino ha conquistato quattro Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia, contribuendo in maniera decisiva alla crescita del movimento bianconero.

Da calciatrice è stata un’attaccante prolifica, collezionando 99 presenze con la Nazionale italiana. Oggi, a 54 anni, è considerata una delle figure di riferimento del calcio femminile italiano, apprezzata per competenze tecniche, capacità di leadership e visione del gioco.

«Sono davvero felice di entrare a far parte del West Ham United – ha dichiarato Guarino ai canali ufficiali del club –. È una società con una grande storia e valori forti, che sento molto vicini ai miei». L’allenatrice ha spiegato di aver avuto un confronto diretto con la dirigenza: «Ho parlato con il Board e sono molto entusiasta del progetto. C’è tanto talento ed esperienza in squadra e voglio aiutare le ragazze a crescere sia individualmente sia come gruppo».

Dal punto di vista tecnico, Guarino ha già delineato i principi che intende portare nella sua nuova avventura: «Voglio costruire una squadra organizzata, aggressiva con il pallone e capace di riconoscere e sfruttare gli spazi. La mentalità, l’unione e il lavoro quotidiano sono gli aspetti più importanti».

«Sono orgogliosa di essere qui – ha concluso – e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo nel campionato che considero il migliore al mondo».

Nel suo staff, Guarino sarà affiancata da Steve Kirby, mentre ulteriori comunicazioni sull’organigramma tecnico verranno diffuse prossimamente. Il West Ham United ha accolto ufficialmente la nuova allenatrice augurandole il meglio per la sua esperienza in Claret and Blue.

