TMW Dietrofront Lega Serie A su Milan-Como a Perth: la partita non si giocherà in Australia

Dietrofront di Lega Serie A sulla partita tra Milan e Como, da disputarsi il prossimo 8 febbraio. La partita, da piani e annunci, avrebbe dovuto tenersi nella sede di Perth, in Australia, ma secondo quanto appreso da TMW lo scenario è adesso si è ribaltato: Milan-Como, insomma, non si giocherà in suolo australiano.

Un cambio di carte in tavola che risponde anche al fatto che dall'Asia siano arrivate condizioni aggiuntive che rendono particolarmente complicata da perseguire la strada per permettere il dislocamento a Perth, in Australia, della gara tra Milan e Como in programma l'8 febbraio del 2026, inserita nel calendario della 24^ giornata di Serie A. La problematica per Milan-Como dell'8 febbraio riguarda la non disponibilità dello stadio Meazza per la data, visto che dovrà ospitare la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

Quando si disputa, quindi, Milan-Como? E dove? La partita, apprendiamo, dovrebbe adesso essere riprogrammata a San Siro il 17 o il 24 febbraio 2026, a seconda della disponibilità dello stadio Meazza. La discriminante in tal senso riguarda anche l'eventuale presenza dell'Inter al playoff di Champions League e quando la compagine nerazzurra sarebbe a quel punto chiamata a disputare la partita in casa della doppia sfida.