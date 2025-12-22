Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ecco la conferma, niente Milan-Como a Perth. Simonelli: "Nuove richieste inaccettabili"

Ecco la conferma, niente Milan-Como a Perth. Simonelli: "Nuove richieste inaccettabili"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 16:31Serie A
Dimitri Conti

Milan-Como, in programma per l'8 febbraio 2026 all'interno del calendario della 24^ giornata di Serie A, non si giocherà a Perth, in Australia. Dopo le ultime indiscrezioni, arriva in tal senso anche una conferma ufficiale mediante una dichiarazione congiunta da parte del Governo della Western Australia e di Lega Serie A.

Di seguito il comunicato congiunto: "I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati, in seguito all'accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l'assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un'opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale. La proposta era stata approvata da tutte e 20 le Società della Lega Calcio Serie A, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e dall'Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA). Tuttavia, le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio (AFC) per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari per il governo della Western Australia e per la Lega Calcio Serie A. Il Governo e la Lega Calcio Serie A hanno esplorato ogni opzione praticabile per portare lo storico incontro nell'Australia Occidentale. L'analisi della candidatura di Perth rivela che, da aprile, ha già generato oltre 280 milioni di dollari in termini di visibilità mediatica globale, con la città australiana ampiamente discussa dai principali media internazionali negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia, Indonesia e Francia. Il Cook Government rimane impegnato ad assicurarsi importanti eventi internazionali che apportino un ritorno economico allo Stato, contribuendo a diversificare l'economia e a promuovere i settori del turismo e dell'ospitalità nell'Australia Occidentale".

La nota contiene anche una dichiarazione di Rita Saffioti, Sport and Recreation Minister: "Il nostro Governo ha lavorato a stretto contatto con l'AC Milan e la Lega Calcio Serie A, ed eravamo certi che questo primo evento mondiale avrebbe avuto luogo a Perth. È deludente, ma è la decisione giusta: non eravamo disposti a esporre la Western Australia a un livello di rischio inaccettabile. Questo progetto è stato preparato per 12 mesi e abbiamo fatto tutto il possibile per portarlo a termine, ma la politica calcistica, le questioni legali e la burocrazia sono stati un ostacolo. Non c'era un manuale da seguire, perché non era mai successo prima in nessuna parte del mondo. Abbiamo intrapreso questo progetto per gli enormi vantaggi economici che avrebbe portato al nostro Stato e per il contributo che avrebbe dato alla crescita del calcio mondiale in Australia. È importante sottolineare che non è stato effettuato alcun pagamento e che il Western Australia non ha subito alcuna perdita in questo processo, poiché non è stato finalizzato alcun accordo. Sappiamo che negli ultimi sei mesi Perth è stata al centro dell'attenzione dei principali media mondiali e degli ambienti calcistici europei come mai prima d'ora, il che rappresenta un'ottima visibilità per il nostro Stato e per la nostra reputazione per ospitare eventi di livello mondiale. Il nostro rapporto con la Lega Calcio Serie A e il Milan è più forte che mai e desidero riconoscere la loro professionalità e la loro fiducia in Perth e nel Western Australia durante tutto questo processo”.

Vengono veicolate anche delle parole di Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A: “Nonostante la Lega Calcio Serie A avesse seguito puntualmente e correttamente il complesso iter autorizzativo, durato diversi mesi, attraverso l’approvazione dei Club partecipanti, dell’Assemblea di Lega Calcio Serie A, del Consiglio Federale FIGC, dell’ UEFA Executive Committee, della Federazione Australiana, e avesse accettato perfino condizioni sportive assai poco condivisibili imposte dalla Asian Football Confederation (AFC), a fronte di un’escalation di ulteriori e inaccettabili richieste sopraggiunte nelle ultime ore da parte dell’AFC nei confronti della Federazione Australiana e di conseguenza del Governo della Western Australia e della Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita Milan – Como a Perth il prossimo 8 febbraio. Nell’esprimere rammarico per l’epilogo di questo progetto, continuiamo ad essere fermamente convinti che questa conclusione sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale, che priva peraltro i tantissimi tifosi della Serie A all’estero di vivere il sogno di assistere dal vivo a una partita della loro squadra del cuore”.

Articoli correlati
Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e... Lega Serie A, arriva la risposta ai tifosi rimasti bloccati in aereo: "Rimborsi e abbonamento DAZN"
Lega Serie A esprime soddisfazione per l'ok dell'UEFA su Milan-Como in Australia Lega Serie A esprime soddisfazione per l'ok dell'UEFA su Milan-Como in Australia
L'ex arbitro De Santis: "Nessuna pressione agli arbitri con la nuova riforma" L'ex arbitro De Santis: "Nessuna pressione agli arbitri con la nuova riforma"
Altre notizie Serie A
Cremonese, si rivede Collocolo al centro sportivo. Il centrocampista è fermo da 3... Cremonese, si rivede Collocolo al centro sportivo. Il centrocampista è fermo da 3 mesi
Lecce, squadra al lavoro in vista del Como. Personalizzato per due giocatori Lecce, squadra al lavoro in vista del Como. Personalizzato per due giocatori
Pochi intimi a Riad e organizzazione approssimativa. Napoli avanti al 45' con magia... Pochi intimi a Riad e organizzazione approssimativa. Napoli avanti al 45' con magia di Neres
Milan-Como non si gioca più a Perth, il ministro Abodi: "Troppa leggerezza..." Milan-Como non si gioca più a Perth, il ministro Abodi: "Troppa leggerezza..."
Magia di Neres, il Napoli sblocca la finale contro il Bologna al 380 Magia di Neres, il Napoli sblocca la finale contro il Bologna al 380
Fiorentina, 15 punti di sutura alla testa per Comuzzo: la ricostruzione di quanto... Fiorentina, 15 punti di sutura alla testa per Comuzzo: la ricostruzione di quanto accaduto
Rafinha annuncia il ritiro dal calcio giocato: "Difesi club che ammiravo fin da bambino"... Rafinha annuncia il ritiro dal calcio giocato: "Difesi club che ammiravo fin da bambino"
Udinese risarcisce società di scommesse, niente processo per Okoye Udinese risarcisce società di scommesse, niente processo per Okoye
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
3 Bergomi: "Scontro Oriali-Allegri? A me piacciono come vivono la partita De Rossi e Chivu"
4 Fullkrug al Milan, in Germania lo chiamano Buco: il soprannome gliel'ha dato Arnautovic
5 Riecco Dragusin, il rientro in Italia è sempre più probabile: le ipotesi per gennaio
Ora in radio
Repliche 19:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Simonelli: "Ecco come è arrivato il no a Milan-Como in Australia. Nuova data dopo 31 gennaio"
Immagine top news n.1 Ecco la conferma, niente Milan-Como a Perth. Simonelli: "Nuove richieste inaccettabili"
Immagine top news n.2 Saltano Perth e l'Australia, Milan-Como si gioca in Italia. Ecco quando e dove
Immagine top news n.3 Milan, Fullkrug è atteso già stasera in città. E arriva la deroga FIGC per giocare a Cagliari
Immagine top news n.4 Dietrofront Lega Serie A su Milan-Como a Perth: la partita non si giocherà in Australia
Immagine top news n.5 Paratici alla Fiorentina, strada spianata. Ma c'è da aspettare qualche altro giorno
Immagine top news n.6 Milan-Fullkrug, a che punto siamo? Intesa raggiunta e deroga per giocare subito, i dettagli
Immagine top news n.7 L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Perinetti e l'anoressia di sua figlia: "Avere fragilità non è un delitto, chiedete aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Quali i mali della Roma di Gasperini? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Juve, dopo la Roma quale gli obiettivi? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, squadra al lavoro in vista del Como. Personalizzato per due giocatori
Immagine news Serie A n.2 Pochi intimi a Riad e organizzazione approssimativa. Napoli avanti al 45' con magia di Neres
Immagine news Serie A n.3 Milan-Como non si gioca più a Perth, il ministro Abodi: "Troppa leggerezza..."
Immagine news Serie A n.4 Magia di Neres, il Napoli sblocca la finale contro il Bologna al 380
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, 15 punti di sutura alla testa per Comuzzo: la ricostruzione di quanto accaduto
Immagine news Serie A n.6 Rafinha annuncia il ritiro dal calcio giocato: "Difesi club che ammiravo fin da bambino"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, nel mirino c'è il Mantova: tre punti da conquistare per chiudere al meglio il 2025
Immagine news Serie B n.2 Bari tra campo e sociale. Testa sì all'Avellino, ma visita al reparto pediatrico cittadino
Immagine news Serie B n.3 Samp, buone notizie in vista della Reggiana: son tornati in gruppo Bellemo e Riccio
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il presidente Bedin: "Ripartire dalla sostenibilità e dai giovani"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, dieci giocatori fermati per un turno. Una giornata anche per mister Dionigi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Di Carmine: "La mia intenzione è quella di restare a Livorno. Ora mi sento parte del gruppo"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari e il mercato: "Già individuato dei calciatori esperti che vogliamo prendere"
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, rovinosa caduta contro l'Arzignano. Delechat: "Il bilancio totale è positivo"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli: "Girone di andata gratificante. Ora arriva il difficile: serve lavorare duro"
Immagine news Serie C n.5 Perugia, Borras: "Abbiamo varie trattative avviate, non solo quella di Giunti. Fiducia a Gaucci"
Immagine news Serie C n.6 Ternana, la famiglia Rizzo prende in mano la gestione. Niente collaboratori discussi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Felici di affrontare il Napoli ai quarti di finale"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?