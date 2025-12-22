Fiorentina, si ferma Pablo Marí: lesione di primo grado al soleo della gamba destra

La Fiorentina perde Pablo Mari. Dopo la squalifica di Ranieri, Paolo Vanoli a Parma dovrà rinunciare anche al difensore ex Monza, che si è infortunato e non ha preso parte neanche al match vinto 5-1 contro l'Udinese. Di seguito il comunicato del club gigliato, che aggiorna sulle sue condizioni fisiche:

"ACF Fiorentina comunica che nella mattinata di oggi il calciatore Pablo Mari è stato sottoposto ad accertamenti clinici strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di Conference League Losanna-Fiorentina. Gli esami effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".

Nel frattempo a Firenze si augurano che l'ampio successo del Franchi sia un segnale in vista del prossimo futuro. La speranza è che la squadra sia riuscita a sbloccarsi mentalmente grazie ai gol e alla prova ampiamente positiva. A tratti si è visto anche un gioco coriaceo e calciatori che sorridevano, cose che sono mancate tantissimo negli ultimi tempi. L'espulsione di Maduka Okoye dopo 7 minuti però ha indubbiamente aiutato e allora c'è grandissima attesa per la sfida del Tardini, uno scontro diretto per la salvezza da non sbagliare assolutamente.