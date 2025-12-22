Pianese, Birindelli: "Girone di andata gratificante. Ora arriva il difficile: serve lavorare duro"

Con un punto conquistato nel match contro la Ternana, si è chiuso il 2025 della Pianese, che ha pareggiato ieri 0-0 contro le Fere. A margine del confronto, queste, come si legge sui canali ufficiali del club amiatino, le parole di mister Alessandro Birindelli: "Per me, la Ternana è tra le prime quattro del campionato come rosa, e lo ha dimostrato: è una squadra importante, fisica, con giocatori non solo da Serie C ma anche di categoria superiore”.

C'è però grande soddisfazione per quello che hanno fatto i suoi, fin dal momento dell'arrivo del nuovo tecnico bianconero: "Abbiamo migliorato il bottino dello scorso anno e questo rende le prospettive per il 2026 positive. A fine partita ho parlato con la squadra e l’ho ringraziata perché ha fatto qualcosa di importante. Ma il difficile arriva adesso: abbiamo fatto un girone d’andata bello e gratificante, ora però, dal primo giorno dopo le feste, dobbiamo rimetterci a lavorare tutti con ancora più coraggio e determinazione, perché il girone di ritorno sarà ancora più duro. Noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo con tutte le nostre forze. Io conosco una sola ricetta ed è il lavoro quotidiano”.

Ricordiamo che la squadra, adesso, osserverà alcuni giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per domenica 28 dicembre, quando le zebrette si raduneranno agli ordini del trainer per ricominciare il lavoro in vista del primo impegno del nuovo anno: al 'Comunale' di Piancastagnaio arriverà l’Ascoli.