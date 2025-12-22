Fantacalcio, top & flop della 16^ giornata in Serie A

In una giornata caratterizzata da ben 4 rinvii causa supercoppa analizziamo i top e flop come di consueto.

TOP

Kean: nella prima vittoria in camponato della viola non poteva che esserci la sua firma con una doppietta che ricorda a tutti che lui c'è e il suo valore è lo stesso dell'anno scorso. Se la squadra di Vanoli riuscirà a mettere alle spalle questi mesi da incubo il suo rendimento salirà di conseguenza. Fantavoto 13.5.

Gudmunsson: altro protagonista tanto atteso è l'islandese che segna un gran gol e fa vedere le giocate che tutti conoscevamo e che mancavano da troppo tempo. Anche qui è presto per dire che è un momento di svolta ma il potenziale c'è indubbiamente, va solo messo in campo. Fantavoto 10.5.

Openda: dopo i buoni segnali contro il Bologna è decisivo contro la Roma con un gol piuttosto semplice ma che testimonia la sua crescita. David appare ancora molto lontano dall'essere la migliore versione di se stesso, per questo il belga deve sfruttare il momento per confermare la sua titolarità. Fantavoto 10.

FLOP

Sava: dopo l'espulsione di Okoye entra con il difficile compito di tenere botta con la squadra in 10. Impresa difficile a maggior ragione per uno come lui che più di una volta ha mostrato tutte le sue incertezze e i suoi limiti. Risultato 5 gol presi e 5 in pagella. Fantavoto 0.

Leali: altra espulsione, ancora più rapida a Marassi con l'ex Juve che va via dopo soli 3 minuti e lascia i suoi in 10 per tutta la partita. Il grifone cade alla fine ma in assoluto la sua titolarità non è in discussione per il futuro. Fantavoto 3.5.

Ceccherini: espulsione per un brutto fallo sul finale che lascia i suoi in 10 ma che non influisce sul risultato. Schierato pochissimo (4 presenze con questa) e con risultati quasi sempre delludenti. Superfluo dire che è sconsigliato anche per gli ultimi slot. Fantavoto 4.