Pro Vercelli, rovinosa caduta contro l'Arzignano. Delechat: "Il bilancio totale è positivo"

Il 2025, e il girone di andata, si chiude in modo decisamente infausto per la Pro Vercelli, che non solo nelle scorse settimane ha dovuto dire addio alla Coppa Italia di Serie C, ma nel recente turno - 19ª giornata - ha perso 5-0 contro l'Arzignano Valchiampo, che in classifica ha raggiunto le bianche casacche, superandole poi per la classifica avulsa. Di questo, nel comunicato diffuso dal club che di seguito riportiamo, ha parlato il presidente dei piemontesi Ludovic Deléchat:

"La Pro Vercelli esprime profondo rammarico per la prestazione e per la pesante sconfitta subita ieri. È evidente che la volontà della Società era quella di chiudere il girone d’andata, prima della sosta natalizia, in modo diverso, con un risultato più in linea con le aspettative, con il lavoro svolto e con i valori sportivi, la storia e il prestigio che questo Club rappresenta.

A nome della proprietà e di tutta la Società, desidero rivolgere le più sincere scuse ai tifosi, che continuano a dimostrare un forte senso di appartenenza e a sostenere la squadra in ogni contesto. La delusione per quanto accaduto è condivisa da tutte le componenti societarie.

Detto questo, è doveroso ribadire che si tratta di un passo falso che, per quanto deludente, non compromette il bilancio complessivamente positivo dei primi mesi di stagione né il percorso di crescita che il Club ha intrapreso quest’estate con serietà, responsabilità e visione.

In un momento come questo è fondamentale mantenere equilibrio, lucidità, unità d’intenti e senso di responsabilità. La Società continuerà a lavorare con determinazione affinché i risultati sportivi tornino all’altezza delle aspettative e della tradizione della Pro Vercelli.

Colgo infine l’occasione per augurare a tutti i tifosi, ai partner, agli sponsor e a tutte le persone vicine al Club delle serene festività natalizie. Insieme, nel 2026, continueremo a far crescere la Pro Vercelli con responsabilità e visione, nel solco degli impegni assunti dalla Società fin dal primo giorno della nuova gestione.

Il Presidente

Ludovic Deléchat".