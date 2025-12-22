TMW
Picerno, Bassoli ultima idea per la difesa: è svincolato dopo l'esclusione del Rimini
Alessandro Bassoli è l'ultima idea del Picerno per rinforzare la difesa: il centrale 35enne è svincolato dopo la fine della sua avventura con il Rimini, escluso dal campionato, ma dovrebbe a breve firmare con i lucani, ultimi del gruppo C di Serie C.
Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
