Casarano, Di Bari e il mercato: "Già individuato dei calciatori esperti che vogliamo prendere"

Oltre il risultato maturato contro il Team Altamura, in casa Casarano è tempo di bilanci più approfonditi per quella che è la situazione generale del club, anche in vista del calciomercato ormai alle porte.

A fare il punto del tutto, come si legge su contropiede.it, è stato mister Vito Di Bari, che si è così espresso: "Alleno un gruppo di ragazzi straordinari, e vittorie come quella di ieri ci danno tanto. Ora però è importante staccare e fare delle valutazioni, siamo arrivati stanchi alla sosta. Siamo però sesti e sono contento perché non era facile pensare di avere questi numeri al termine del girone di andata. Stiamo costruendo qualcosa, questo è il nostro percorso. Si poteva fare meglio, ma anche molto peggio".

Conclude poi parlando appunto del mercato: "La cosa bella è che tanti calciatori voglio venire a Casarano: la società è riconosciuta in tutta Italia, penso di aver dato un contributo importante per questo. Però sia chiaro, non vendo fumo, e dico che Vito Di Bari non può portare il Casarano in B, in questo momento non siamo pronti. Bisogna dare il tempo a questa società di programmare. Intanto, però, abbiamo individuato dei calciatori esperti che vogliamo prendere. Con il presidente e il direttore c’è grande unione e visione. Chi verrà, verrà per fare del bene del Casarano".