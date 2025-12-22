Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Daniel Uccellieri
ieri alle 12:19Calcio femminile
Daniel Uccellieri

Il primo posto in classifica rappresenta una sorpresa anche per chi lo sta vivendo in prima persona. Manuela Giugliano, numero dieci e capitana della Roma Femminile, non nasconde come l’avvio di stagione abbia superato le aspettative, considerando il rinnovamento vissuto dalla squadra. «È inaspettato, perché siamo una squadra nuova, con un nuovo allenatore e idee diverse», ha spiegato, sottolineando però come dietro i risultati ci sia «tanto lavoro».

Intervistata dal Messaggero, Giugliano ha affrontato diversi temi, guardando anche al futuro fuori dal campo. Sta infatti frequentando il corso Uefa B, un primo passo verso una possibile carriera in panchina: «Voglio trasmettere alle bambine e ai bambini la mia esperienza». Un’ipotesi che appare sempre più concreta, anche se prima di appendere gli scarpini al chiodo non esclude un’esperienza all’estero. In passato le offerte non sono mancate, dagli Stati Uniti all’Arabia Saudita, ma la scelta è stata quella di dire no a proposte economicamente molto importanti. Oggi si vedrebbe eventualmente in campionati come quello inglese o spagnolo, «molto vicini al mio calcio», mentre in questa fase della carriera non sono i soldi a rappresentare la priorità.

Parlando del rapporto con la Roma, Giugliano ha ribadito quanto per una calciatrice siano fondamentali fiducia e stabilità. A Trigoria le ha sempre trovate, sin dall’inizio del progetto, quando il professionismo non era ancora ufficiale. La società, come ha spiegato, è sempre stata vicina alla squadra e la proprietà investe in maniera totale, creando un senso di appartenenza unico: un clima che le permette di lavorare al massimo delle proprie possibilità.

Dal punto di vista tecnico, il passaggio da Alessandro Spugna a Luca Rossettini ha portato cambiamenti evidenti. L’attuale allenatore, alla prima esperienza nel femminile, ha trasmesso la sua visione di gioco e grande attenzione alla gestione del gruppo. «Ci sta insegnando a essere lucide quando abbiamo la palla», ha raccontato Giugliano, evidenziando anche la sua capacità di creare un collettivo solido, elemento decisivo per rendere tutto più naturale in campo.

Non manca il riferimento al modello calcistico maschile che l’ha ispirata. Da bambina guardava Totti e Del Piero, poi ha individuato in Paulo Dybala il giocatore più affine alle sue caratteristiche. Con la Joya c’è stato anche un contatto diretto, dal permesso per l’esultanza allo scambio di maglia, gesto che l’ha resa particolarmente orgogliosa.

Lo sguardo torna infine al campo e al prossimo appuntamento ufficiale: la finale di Supercoppa dell’11 gennaio a Pescara contro la Juventus Women. Una sfida dal grande valore simbolico e sportivo. «I nostri tifosi si meritano questa soddisfazione», ha concluso, sottolineando come il Tre Fontane spesso pieno sia il segnale di un cambiamento culturale in atto e di un movimento in continua crescita, che può migliorare ancora grazie a visibilità e investimenti.

