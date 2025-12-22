Napoli-Bologna, quanto vale questa finale? Ballano oltre 4 milioni tra vincitrice e finalista
Quanto vale l'edizione attuale della Supercoppa Italiana? Nel dettaglio si nota che la nostra Serie A è quella a beneficiarne maggiormente dal punto di vista economico considerando l'accordo con l'Arabia Saudita.
Nel dettaglio: Milan e Inter si devono "accontentare" di 2.4 milioni a testa per la sola presenza mentre tra Napoli e Bologna balleranno 4.3 milioni a seconda da come finirà la partita. La finalista infatti incasserà 6.7 milioni mentre la vincitrice ne guadagnerà 9.5, cifra alla quale vanno aggiunti ulteriori 1.5 milioni per la disputa di un'amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita.
Alle cifre appena riportate, vanno aggiunti 2 milioni che la Lega Serie A distribuirà tra le altre 16 partecipanti al massimo campionato.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.