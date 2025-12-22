Ufficiale
Altro rinnovo in casa Frosinone: Bracaglia ha firmato fino al 2028
TUTTO mercato WEB
Altro rinnovo in casa Frosinone. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club ciocaro fa sapere che il difensore Gabriele Bracaglia ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028. Di seguito la nota del club:
"Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Gabriele Bracaglia per il rinnovo del rapporto contrattuale. Il difensore classe 2003 si legherà al Club giallazzurro fino al 30 giugno 2028".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Le più lette
2 Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile