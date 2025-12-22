TMW Riecco Dragusin, il rientro in Italia è sempre più probabile: le ipotesi per gennaio

Nella sfida che il Tottenham ha perso sabato contro il Liverpool si è rivisto fra i convocati Radu Dragusin. L'ex difensore di Juventus e Genoa era fermo ai box da fine gennaio 2025 per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Dopo l'operazione e la lunga riabilitazione necessaria in questi casi, chi è vicino al centrale racconta di un duro lavoro, particolarmente riuscito per la riattivazione muscolare, per tornare solamente quando si sarebbe sentito davvero pronto a farlo. Da dicembre è rientrato nei ranghi, ha disputato una amichevole dando ottime risposte ed ora è pronto a dire la sua in campo.

Lo farà riscalando le gerarchie al Tottenham? Possibile, anzi: al momento il piano sembra essere questo. Che sia in inverno o in estate però, la possibilità che rientri in Italia è molto alta. Nell'ottica di riguadagnare il 100% della condizione è possibile che rimanga alla base per ora, ma che possa rientrare in Serie A al massimo fra qualche mese è un'ipotesi più che mai concreta. Certo, ricordando che il giocatore ha un contratto fino al 2030 e che il Tottenham, anche qualora contemplasse la sua cessione, presumibilmente non vorrà rimetterci rispetto all'affare da circa 30 milioni fatto appena un anno fa.

Per gennaio la formula per convincere il Tottenham potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, anche se qualche club potrebbe avanzare la proposta di un prestito con diritto. Quali squadre? Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com la Roma potrebbe pensarci soprattutto se gli inglesi aprissero a questo genere di affare. Il Napoli lo apprezza da tempo: ci fu una chiamata da De Laurentiis prima del suo approdo in Premier League e la stima è rimasta.

Andrà capito da qui alle prossime settimane come evolveranno le cose e che tipo di comunicazioni farà il club al ragazzo ed al suo entourage, circa i piani per lui. Attenzione poi all'approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina: il dirigente conosce bene e apprezza il ragazzo e non è da escludere che possa sondare la possibilità di un suo rientro.