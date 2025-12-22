TMW Saltano Perth e l'Australia, Milan-Como si gioca in Italia. Ecco quando e dove

Niente Milan-Como a Perth l'8 febbraio 2026. La decisione non è ancora stata ufficializzata da Lega Serie A, ma il dietrofront è arrivato e l'ipotesi di giocare la sfida in una cornice australiana può considerarsi nei fatti tramontata.

Le condizioni aggiuntive poste nelle ultime ore dall'AFC, la sigla dietro cui si trova la Federcalcio asiatica, hanno infatti portato a nuovi irrigidimenti e a far considerare ormai tramontata la possibilità, anche per via del poco tempo rimasto a disposizione per tornare a trattare.

Ma quindi, quando e dove sarà giocata Milan-Como? La nuova data della partita dovrebbe essere il 17 o il 24 febbraio 2026, a seconda delle esigenze dello stadio Meazza. In quei giorni infatti l'Inter potrebbe dover giocare lì il playoff di Champions League e quindi una delle due sfide, tra andata e ritorno. Nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a strappare il pass per gli ottavi di finale diretti, ci sarebbe persino margine di scelta. Ricordiamo che l'8 febbraio 2026, la data in cui la partita valevole per la 24^ giornata di Serie A è stata inserita in programma, lo stadio Meazza non è a disposizione in quanto ospita la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.