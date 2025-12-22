Serie B, dieci giocatori fermati per un turno. Una giornata anche per mister Dionigi
Il Giudice Sportivo, al termine della 17a giornata della Serie BKT, ha squalificato dieci calciatori, tutti per un turno: Bastoni (Cesena), Diakité (Palermo), Adamo (Cesena), Bani (Palermo), Busio (Venezia), Esposito (Spezia), Fontanarosa (Avellino), Mosti (Juve Stabia), Schiavi (Carrarese), Trimboli (Mantova).
Un turno di squalifica anche per l'allenatore della Reggiana Davide Dionigi.
