Milan, Fullkrug è atteso già stasera in città. E arriva la deroga FIGC per giocare a Cagliari

Tommaso Bonan
Oggi alle 15:56Serie A
È Niclas Fullkrug l'attaccante scelto dal Milan per ovviare alle lacune del reparto avanzato evidenziate - complici anche gli infortuni - in questa prima parte di stagione. La trattativa con il West Ham per il centravanti tedesco è chiusa (leggi qui la scheda di TMW), con anche gli ultimi dettagli burocratici sistemati in tutto e per tutto.

L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito gratuito per sei mesi - quindi fino a giugno 2026 - con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 13 milioni di euro. Tutto concordato anche sotto l'aspetto contrattuale: per i sei mesi in Serie A, lo stipendio corrisposto dal Milan sarà di 1,3 milioni di euro. Dunque, i termini dell'operazione tra West Ham e Milan sono stati concordati, adesso sappiamo anche da quando Massimiliano Allegri potrà cominciare ad avere a disposizione Fullkrug: secondo Sky Sport, infatti, l'attaccante tedesco classe '93 sarà già questa sera in Italia. E potrà essere a disposizione di del Milan già per la trasferta di Cagliari in programma il 2 gennaio alle 20.45. Ecco perché.

Venerdì il Consiglio Federale ha infatti approvato una deroga per garantire pari condizioni a tutte le società: la Federazione accogliendo la richiesta della Lega Serie A ha autorizzato Cagliari e Milan a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato e stesso giorno della gara valida per la 18^ giornata di Serie A (senza deroga, i nuovi acquisti non avrebbero potuto essere utilizzati nella sfida e Fullkrug, ad esempio, avrebbe dovuto rimandare l'eventuale esordio all'8 gennaio in Milan-Genoa). Nel dispositivo della FIGC viene autorizzata "limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara" (qui il dispositivo completo).

