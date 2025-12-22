TMW News Juve, lo scudetto può diventare possibile. Fiorentina, arriva Paratici

La Juventus in primo piano nel corso del TMW News di oggi. Ci si chiede se la squadra di Spalletti possa essere ora da scudetto, se possa essere in grado di rientrare nella corsa per il titolo. La vittoria contro la Roma ottenuta sabato scorso ha riacceso le speranze, anche in virtù di un lavoro effettuato dal tecnico che inizia a dare i suoi frutti. Del resti ci sono giocatori che progressivamente stanno dimostrando il loro valore, a partire da Conceicao senza dimenticare Yildiz. Ne parliamo con Adelio Moro, ex calciatore di Atalanta, Milan e Inter. Occhi puntati anche su Fullkrug, il probabile nuovo arrivo al Milan e sull'Atalanta reduce dalla vittoria in extremis contro il Genoa.

La Fiorentina si affida a Paratici

E' tornata al successo ieri la Fiorentina. Quella contro l'Udinese è stata la prima vittoria del campionato per i viola. Che comunque per adesso restano ultimi in classifica. Nei prossimi giorni intanto è atteso l'ingresso di Fabio Paratici come nuovo responsabile dell'area tecnica. Dovrà operare subito sul mercato a gennaio per aggiustare una squadra che deve salvarsi e che per ora ha ottenuto una sola vittoria in sedici partite.

