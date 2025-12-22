Simonelli: "Ecco come è arrivato il no a Milan-Como in Australia. Nuova data dopo 31 gennaio"

Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato a SportMediaset soffermandosi a lungo sia sulla Supercoppa Italiana in corso di svolgimento che sul no a Milan-Como in Australia. Queste le sue parole: "La sinergia col mondo arabo va avanti da 5 diverse stagioni, con risultati molto positivi. Il prossimo anno non saremo qua ma non sappiamo ancora dove. Non avendo il vincolo contrattuale della doppia sfida probabilmente si ritornerà alla finale unica, cosa fra l'altro confermata da questa edizione che vedrà le vincenti di campionato e Coppa Italia".

Milan-Como non si giocherà più a Perth, è arrivata anche l'ufficialità...

"Noi avevamo accettato giovedì scorso delle richieste poco digeribili, che non ci piacevano, ma pur di portare il campionato italiano all'estero per la prima volta avevamo buttato giù il boccone amaro. Dopo questo sforzo, di usare arbitri non nostri, ci sono state fatte ulteriori richieste che stamattina, su richiesta dell'amministratore delegato, sono state considerate inaccettabile. E abbiamo deciso di non andare avanti: in breve ci hanno chiesto delle garanzie finanziarie e abbiamo detto no".

Quando e dove si giocherà questa sfida?

"Dipenderà dagli incastri e dai playoff di Champions: si giocherà a San Siro quando sarà libero dalle Olimpiadi, ma per fissare una data servirà aspettare il 31 gennaio".