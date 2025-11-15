Como, problemi per Diao: lascia il ritiro col Senegal e torna in Italia dopo una risonanza

Guai in vista per il Como. L'attaccante dei lariani, Assane Diao, dopo aver giocato un tempo di gioco appannato nello 0-0 contro il Cagliari e aver raggiunto il ritiro con il Senegal per disputare le amichevoli nazionali contro il Brasile di Ancelotti e Kenya, ha dovuto alzare bandiera bianca subito. Il 20enne è stato costretto a salutare i suoi compagni di squadra e il CT per fare ritorno in Italia.

Il motivo? Presto spiegato dalla nota ufficiale trasmessa dalla Federcalcio del Senegal: "La Federazione calcistica senegalese (FSF) informa che il giocatore Assane Diao è dichiarato indisponibile per le due partite amichevoli a seguito dell'esame MRI (risonanza magnetica) effettuato questa mattina (14 novembre, ndr) dallo staff medico. Il giocatore si era infortunato al muscolo bicipite femorale sinistro a livello di club. La FSF gli augura una pronta guarigione".

Diao nelle prossime ore incontrerà lo staff medico del Como per valutare le condizioni attuali. L'ex Siviglia dunque si ritrova nuovamente alle prese con un affaticamento muscolare al bicipite femorale sinistro: un problema fisico non di grave entità, ma che verrà tenuto sotto osservazione nei prossimi giorni. Specialmente in vista del termine della sosta nazionali e dunque del primo impegno di campionato contro il Torino, in programma lunedì 24 novembre.