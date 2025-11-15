TMW Qui Norvegia, le immagini della rifinitura prima dell'Italia e le scelte, da Haaland a Nusa

All'interno dello stadio San Siro la Norvegia si prepara alla vigilia dell'ultima sfida valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Di fronte l'Italia di Gennaro Gattuso, in quella che di fatto sarà una partita dal significato relativo, visto che Haaland e compagni sono già pressoché certi del primo posto e che manca solo l'ufficialità della matematica.

Nonostante questo, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il ct norvegese Ståle Solbakken sembra intenzionato a confermare la squadra scesa in campo nell'ultima gara vinta 4-1 dai suoi in Estonia, a partire dalla coppia Sorloth-Haaland. Ecco di seguito la probabile formazione dei rivali degli azzurri per domani.

La probabile formazione della Norvegia (4-4-2) - Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.

Ecco invece le immagini della rifinitura della squadra di Solbakken, raccolte dalla nostra redazione.